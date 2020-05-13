В Минпромторге призвали проверить условия эксплуатации аппаратов ИВЛ после двух пожаров

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После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в Минпромторге заявили, что ведомства должны проверить не только аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но и условия их эксплуатации, сообщает ТАСС.

В министерстве напомнили, что расследованием произошедших инцидентов занимается Следственный комитет. "Одновременно мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", – говорится в заявлении.

В Минпромторге принесли соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

В качестве основной версии двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, считается короткое замыкание. В обоих случаях пожар начался с аппарата ИВЛ "Авента-М", произведенного Уральским приборостроительным заводом.

После пожаров Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

В АО "КРЭТ" Ростеха заявили, что считают преждевременным комментарии до окончания проверок. Там отметили, что поставленные российским больницам аппараты ИВЛ под маркой "Авента" прошли необходимое тестирование.