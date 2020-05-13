Архангельская область и Ненецкий автономный округ объединятся – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Архангельскую область объединят с Ненецким автономным округом. Объявить о намерении запустить процесс объединения в среду, 13 мая, планируют врио губернаторов регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Заявление прозвучит в столице НАО Нарьян-Маре, где главы правительств обоих регионов проведут совещание. Собеседник РБК отмечает, что референдум по объединению должен состояться уже в этом году.
2 апреля глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. Врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Тогда же и появилась информация о возможном объединении регионов.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что проблема Ненецкого автономного округа состоит в том, что при невысокой численности населения в условиях арктической зоны там сложно создавать полноценные органы власти.
"Когда регион обладает большей мощью в переговорных процессах с теми же инвесторами, то у него и больше возможностей в решении социальных вопросов – в этом смысле результат может быть более позитивным, когда НАО и Архангельская область объединятся", – отмечает Климанов.
Он также полагает, что в двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний и было бы логичным создание общего нефтегазового бассейна. Кроме того, в случае объединения регионов можно упростить формирование адекватной системы управления Северным морским путем.
Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что объединение происходит из-за необходимости перераспределить часть финансовых потоков на Архангельскую область, вырвав регион с госдолгом порядка 30 миллиардов рублей из числа тяжелых дотационников.
"Архангельску, думаю, также хотят поменять повестку: вместо протестного, раскачавшего систему Шиеса, – объединение регионов", – отметила эксперт, добавив, что для НАО – это больная тема, поскольку автономность, самобытность и независимость – непреложная ценность для жителей округа.
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