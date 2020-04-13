Рост заболеваемости COVID-19 в Москве и области может прекратиться через 2 недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве и Московской области может прекратиться в течение ближайших двух недель, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что эта неделя и начало следующей в Москве – период, когда число заболевших будет расти. Голикова обратила внимание, что к нему необходимо подготовиться.

Вице-премьер рассказала, что столица первой получит тесты, позволяющие выявлять антитела к инфекции.

Она подчеркнула, что регионы на 3–4 недели отстают от столичного региона по заболеваемости, в связи с этим она призвала активно подготовить коечный фонд.

Голикова доложила Владимиру Путину, что в России уже развернуто 40 тысяч коек из 95 тысяч планируемых. Тесты же на коронавирус проводят 254 лаборатории по всей стране, включая 18 частных.

Ранее на совещании Путин потребовал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Российский лидер заявил, что обстановка с распространением коронавируса в РФ меняется не в лучшую сторону.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.