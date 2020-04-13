Российским туристам продлили разрешение на пребывание на Сейшельских островах

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Российским туристам, которые не могут вылететь с Сейшельских островов, продлили разрешение на пребывание. Такое решение приняли иммиграционные власти республики.

Посол России на Сейшельских островах Артем Кожин сообщил, что туристы продолжат находиться в республике на законных основаниях.

"Мы связались с иммиграционной службой и договорились о централизованном бесплатном продлении разрешения на пребывание всем туристам, это уже сделано", – приводит слова Кожина ТАСС.

Посол рассказал, что в республике сейчас находится около 100 россиян, они живут в гостиницах и маленьких домиках.

"Посольство связалось с администрациями всех бюджетных гостиниц и обеспечило туристам наиболее дешевое проживание, которое было возможно", – отметил Кожин.

Также он рассказал, что на островах не работают общественные заведения, закрыты пляжи. До конца апреля в республике действуют ограничения.

Как сообщили в МВД, уже более 37 тысяч россиян за рубежом обратилось за материальной помощью. В ведомстве рассказали, что свыше 31 тысячи заявлений уже обработано, еще 5,4 тысячи обращений находятся в обработке. Выплаты для 6 088 человек уже одобрены.

С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

