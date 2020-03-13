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Наука

10:44

Названа главная опасность долгих перелетов

общество наука

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии Ольга Чижевская рассказала, что длительные авиарейсы представляют угрозу для здоровья. По ее словам, создается серьезная нагрузка на опорно-двигательный аппарат пассажиров, передает News.ru.

Чижевская напомнила, что в марте начинается первая волна отпусков. Люди планируют путешествия и отправляются в длительные поездки. Протяженные перелеты могут нанести серьезный урон здоровью спины.

Избежать тяжелых последствий для здоровья можно, если подготовиться перед полетом. При долгом нахождении в кресле в одном и том же положении сильно нагружается спина.

Естественные физиологические изгибы позвоночника, которые напоминают букву S, выступают в роли отличной амортизационной системы. Тем не менее, располагаясь в кресле лайнера, изгибы позвоночника становятся похожими на С. В результате тяжесть тела ложится на позвоночный столб.

Как заметила исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии, люди, чья деятельность связана с командировками, частыми полетами, находятся в группе риска. У данной категории пассажиров может быть микротравматизация межпозвоночных дисков.

Симптомом патологии являются боли в спине. Со временем не исключается появление нестабильности артериального давления, головокружения, онемения пальцев рук, боли в сердце и других симптомов.

Помимо того, тромбоз глубоких вен нижних конечностей признан опасностью частых полетов. Неофициальное название недуга "Синдром экономического класса".

Длительное сидение в кресле в неудобной позе провоцирует застой крови в ногах. Медики предупредили, что тромбы могут стать причиной внезапной смерти человека.

Ранее были названы подходящие для экстремального туризма регионы.

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