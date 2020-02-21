Названы подходящие для экстремального туризма регионы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Специалисты Ростуризма рассказали, какие российские регионы наиболее подходят для экстремального туризма. В числе первых в этот список включили Камчатку, передает RT.
Отмечается, что там хорошо развит лыжный спорт, представленный различными видами, такими как фрирайд и хели-ски. Также в регионе есть площадки для любителей сноубординга, где обустроены сложные спуски со склонов вулканов и сопок. Помимо этого, на Камчатке круглогодично доступен серфинг.
Также для необычного времяпрепровождения подойдет Крым. На полуострове есть множество мест для ценителей горно-спортивного отдыха – роупджампинга, зиплайна, хождения по натянутой стропе. Кроме того, там есть все условия для занятия каякингом и другими водными видами спорта, в частности виндсерфингом, дайвингом или вэйкбордингом.
Ямал замкнул тройку лучших регионов для экстрима. Специалисты рекомендовали путешественникам обратить внимание на маршрут по горе Рай-Из. Из необычных развлечений на Ямале представлен этнографический туризм, привлекающий своим колоритом.
Помимо этого, в Ростуризме любителям нестандартного отдыха предложили посетить Хакасию, где разместился парк аттракционов "Мраморка". Он обустроен на самой большой мраморной скале в России. Также в регионе предлагают дрифт на велосипедах по льду Саяно-Шушенского водохранилища.
На Алтае находится парк байков, которые можно арендовать и отправиться по 11-километровому маршруту по экстремальному спуску. Альпинисты же смогут насладиться восхождением на Северо-Чуйский хребет, а сторонники водных развлечений – сплавом по рекам разного уровня сложности.
Ранее были названы регионы, наиболее подверженные массовому цветению водорослей. Оказалось, что такое явление характерно для всех климатических зон страны, но чаще с этой проблемой сталкиваются в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.
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