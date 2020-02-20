Названы регионы, наиболее подверженные массовому цветению водорослей

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Ученые из Курчатовского института провели первый комплексный анализ проблемы цветения воды на территории России, сообщает RT.
Специалисты исследовали 60 вспышек массового развития водорослей, произошедших в РФ в 2016–2018 годах. Оказалось, что такое явление характерно для всех климатических зон страны, но чаще с этой проблемой сталкиваются в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.
Утверждается, что массовое цветение водорослей имеет много негативных последствий. К примеру, это снижение качества питьевой воды или даже прекращение водоснабжения в городах, мор рыбы и водоплавающих птиц, снижение привлекательности для туристов. В некоторых случаях выделяющиеся в воду токсины представляют угрозу жизни человека.
Один из примеров вредоносного влияния цветения воды на природу – ситуация в июле 2017 года в Олюторском заливе Берингового моря. Тогда расплодившиеся микроводоросли выделили такое количество нейротоксинов, что обитавшая в заливе горбуша умирала прямо в рыбацких сетях.
По мнению ученых, на юге России цветению воды способствуют развитое сельское хозяйство, большой поток туристов, теплый климат и невысокая проточность местных водоемов.
Еще один фактор массового цветения водорослей – недостаточная очистка сточных вод. Чтобы решить проблему, ученые предлагают провести модернизацию очистных сооружений. Также они призывают граждан заботиться об экологии и в индивидуальном порядке. В частности, использовать стиральные порошки и другие синтетические моющие средства с минимальным содержанием фосфатов.
Ранее директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предсказал возможное исчезновение комаров из-за теплой зимы в России.
Специалист отметил, что во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом он добавил, что личинки этих насекомых служат едой для некоторых видов рыб, без соответствующей еды они могут погибнуть.
Кроме того, теплая и бесснежная зима способна привести к гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями. Это, по его словам, в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%.
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