Где покататься на лыжах в Подмосковье

Чтобы вдоволь покататься на горных лыжах или сноуборде, не обязательно лететь за тысячи километров от столицы, ведь уже в начале декабря многие горнолыжные курорты Московской области откроют свои двери. Куда лучше поехать, чтобы получить удовольствие от катания, читайте в материале портала Москва 24.

"Сорочаны" (Дмитровский район)

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Курорт "Сорочаны" находится в 49 километрах от МКАД. Для катания там есть 10 трасс (общая длина – почти 6,5 километра) с перепадом высот до 90 метров, шириной до 70-ти и протяженностью до одного километра. Есть трассы как для начинающих, так и "черные" – для профессионалов.

На курорте работают три бугельных подъемника и две кресельные дороги: с двухместными и четырехместными кабинами. Есть также подъемник для детей, а самых маленьких посетителей можно оставить в игровой комнате. В бесснежную погоду трассы покрывают искусственным снегом.

Спортивное оборудование можно взять на самом курорте, но нужно оставить в залог водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля, на котором вы приехали, либо деньги. Часовой прокат горных лыж стоит от 130 рублей в будни (от 360 рублей – в выходные), столько же стоит сноуборд, прокат беговых лыж обойдется в 200 рублей за первый час и 100 рублей – за каждый последующий.

Прокатиться разок на подъемнике стоит 80 рублей в будний день и 170 рублей – в выходные и праздничные дни, по абонементу: 40 рублей в будни и 110 рублей – в выходные. Точные тарифы можно посмотреть на сайте курорта перед началом сезона. Приезжающие покататься на несколько дней могут остановиться в гостиничном комплексе недалеко от склонов.

Как добраться:

на автомобиле нужно проехать до 37-го километра Дмитровского шоссе, после указателя поворота на Ярославль следует свернуть направо и проехать по мосту, сразу после моста – налево, следующий поворот налево будет через десять километров, около деревни Ильинское (курорт находится в двух километрах от деревни);



на автобусе № 401 доехать до автостанции города Дмитрова, в самом Дмитрове сделать пересадку на автобус № 42, который едет до деревни Курово, находящейся рядом с Сорочанами;



на электричке от Савеловского вокзала до станции "Яхрома", где пересесть на автобус № 42 до деревни Курово.

Плюсы:

большое количество трасс;

трасса для сноутюбинга;

система искусственного оснежения горы;

хорошее освещение спусков;

хорошая подготовка трасс;

автомойка.

Минусы*:

дорогой (в сравнении с другими курортами) ски-пасс;

платная парковка;

сравнительно далеко от Москвы.

"Волен" (Дмитровский район)

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Спортивный парк "Волен" состоит из двух комплексов, которые располагаются в четырех километрах друг от друга: первый – около города Яхрома, второй – около деревни Степаново. Спуски в Яхроме больше подойдут любителям и начинающим спортсменам. Курорт включает 14 трасс, две из них – тренировочные. Максимальная длина – 450 метров, а перепад составляет 70 метров. Для подъема работают семь бугельных подъемников, один конвейерный и четыре бейби-лифта.

В Степанове – шесть трасс, но они почти в два раза длиннее, чем в первом комплексе – 960 метров, а перепад здесь составляет целых 90 метров. Для подъема работают два кресельных двухместных подъемника. Порадует спортивный парк и тех, кому интересно было бы взять напрокат оборудование для занятий разными видами спорта.

Стоимость подъема – от 30 рублей в будни и до 70 рублей – в выходные дни (для взрослых). Конкретные тарифы можно уточнить на сайте горнолыжного комплекса.

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Также парк "Волен" оборудован службами проката снаряжения. В прокате выдадут всю необходимую экипировку: лыжи, сноуборды, коньки, ледянки, тюбинги, снаряжение и комплекты защиты. Горнолыжный комплект обойдется в 800 рублей в час (около 2,5 тысячи рублей в сутки), комплект для сноуборда – от 800 рублей в час. Индивидуальные занятия с инструктором стоят от 1,5 тысячи рублей, групповые обойдутся дешевле.

Как добраться:

на автомобиле, двигаясь по Дмитровскому шоссе, сделать поворот направо возле указателя "Волен", далее следовать по стрелкам до развязки "Животино". Если ехать к Яхроме, то здесь нужно повернуть направо. Если на трассы в деревне Степаново, то нужно двигаться прямо;



на междугородном автобусе № 401 до Дмитрова, от станции метро "Алтуфьево" (дорога займет чуть более часа). До Степанова автобусы, к сожалению, не ходят, но можно взять такси;



на электричке от Савеловского вокзала в сторону Дмитрова, выйти из поезда на станции "Яхрома" (время в пути – чуть более часа). От станции Яхрома до парка "Волен" ходит маршрутка № 9. До склонов Степаново доехать от станции "Яхрома" можно только на такси.

Плюсы (Волен):

большое разнообразие трасс;

профессионально подготовленное покрытие;

школа катания;

живописные виды;

рестораны и бары;

бесплатная парковка.



Минусы (Волен)*:

небольшая (в сравнении с другими курортами) протяженность склонов;



сложно добираться на электричке.



Плюсы (Степаново):

трассы хорошо освещаются по всей протяженности;

длинные склоны – до километра;

кресельные подъемники.

Минусы (Степаново)*:

плохая дорога на подъезде к курорту;

сравнительно небольшая скорость подъемников;

ближе к окончанию трассы начинаются пологие участки;

сложно добираться на электричке.

"Чулково" (Раменский район)

Горнолыжный клуб имени Гая Северина находится в 20 километрах от Москвы. Комплекс предлагает четыре склона различного уровня: от учебных трасс до склонов для профессионалов. В том числе есть трассы для катания на тюбингах, сноуборд-парк и открытый ледовый каток. Общая длина трасс составляет более километра (две основные – протяженностью 380 и 420 метров и две учебные – по 130 и 110 метров), а перепад высот – до 75 метров.

Также в клубе работает прокат оборудования для катания, который можно брать как комплектом, так и по частям. Кроме того, есть опытные инструкторы и сервис, где можно привести в порядок оборудование: наточить канты, поправить крепления, подготовить снаряжение к наступающему сезону. Прокат оборудования стоит 600 рублей в час за горнолыжный комплект или комплект оборудования для сноубордистов, однако нужно оставить в залог документы или деньги.

Ски-пасс для взрослых в новом сезоне будет стоить в будни 40 баллов (рублей) за подъем, в выходные – 60 баллов (при тарифе "Стандартный"). Детский тариф – цена в два раза меньше. При тарифе "Выгодный" стоимость одного балла – от 0,75 рубля до 0,62 рубля (при покупке четырех, шести или восьми тысяч баллов). Конкретные тарифы можно уточнить на сайте горнолыжного комплекса.

Как добраться:

от станции метро "Котельники" на автобусе № 324, либо от станции метро "Кузьминки" на маршрутном такси № 558 до остановки "Новые дома". Далее либо пройти пешком через поселок и вдоль берега реки (15-20 минут), либо взять такси (три-пять минут);



на автомобиле нужно ехать по Новорязанскому шоссе 19 километров от МКАД, затем свернуть по указателю в сторону Чулково, проехать поселок имени Тельмана, и от Центральной площади свернуть в сторону Ломоносовской улицы. Затем – съехать на набережную и следовать по Курганной улице горнолыжного клуба;



на электричке можно доехать от Казанского вокзала до Жуковского (платформа "Отдых"), время в пути – около часа. Затем доехать на такси до самой горнолыжной базы.

Плюсы:

большая бесплатная парковка;

неограниченный срок пользования ски-пассами (можно оставлять на следующий год);

есть прокат коньков и клюшек с шайбой.

Минусы*:

короткие склоны в сравнении с другими курортами;

буксировочные подъемники безопорного типа (могут быть сложны в обращении для начинающих).

"Снеж.ком" (Красногорск)

Чтобы не ждать открытия сезона, можно поехать покататься в круглогодичный горнолыжный комплекс "Снеж.ком", который расположен к северо-западу от центра столицы – в подмосковном Красногорске, на расстоянии одного километра от МКАД.

Перепад высот здесь составляет 65 метров, длина склона – 400 метров, а ширина – 60 метров. В комплексе есть два подъемника, парк с трамплинами для любителей трюков, а для новичков работает горнолыжная школа и прокат оборудования. Стоимость комплекта для лыжников или сноубордистов – 1100 рублей (будни) и 1300 рублей (выходные), для детей – 850 и 950 рублей соответственно.

Стоимость ски-пасса – 1400 рублей за 30 подъемов для взрослых и 900 рублей – для детей. Также существует почасовая оплата: 700 рублей – по будням и 1100 рублей – по выходным (для взрослых), 450 рублей – по будням и 600 рублей – по выходным (для детей), есть тарифы для льготных категорий. Кроме того, можно купить абонемент на 5-20 посещений.

Как добраться:

на автомобиле ехать по Новорижскому шоссе и повернуть в сторону Красногорска, либо по Волоколамскому шоссе и съехать по эстакаде в район "Павшинская пойма". Далее двигаться в сторону комплекса, контур которого виден от МКАД;



на общественном транспорте до комплекса можно добраться от метро "Мякинино", а далее пешком по мосту через Москву-реку и затем пройти по Красногорскому бульвару.

Плюсы:

есть почасовая оплата;

сноуборд-парк;

каток;

круглогодичный комплекс;

широкий склон;

зимой мало посетителей;

близко к Москве.

Минусы*:

только один склон;

нет живописного вида;

"Лисья гора" (Балашиха)

Рядом с городом Балашиха неподалеку от реки Пехорка расположился всесезонный спортивно-горнолыжный комплекс "Лисья гора". Здесь есть пять склонов различной степени сложности: для начинающих и любителей предусмотрен ровный склон, для более подготовленных спортсменов есть склон посложнее. Также имеется специальный склон для обучения, который подойдет новичкам и детям. Суммарная длина всех склонов – около 1,5 километра, а перепад высот – до 95 метров.

Тариф на подъемники составляет 60 рублей в будни и 100 рублей – в выходные дни. Есть сезонные абонементы, по которым стоимость подъема уменьшается: 40-50 рублей – в будние дни и 70-90 рублей – в выходные. Точные тарифы можно посмотреть на сайте.

Также есть и сервис проката оборудования. Аренда комплекта для сноубордистов – 600 рублей в час – по будням и 950 рублей в час – в выходные. Для лыжников прокат оборудования стоит 700 рублей в час в будние дни и 1100 рублей в час – в выходные.

Как добраться:



на автомобиле из Москвы нужно ехать по шоссе Энтузиастов. Через семь километров после пересечения МКАД повернуть направо по указателю в сторону города Железнодорожный (Леоновское шоссе). После первого светофора через 100 метров – поворот направо в сторону "Лисьей горы";



на маршрутке № 93В от метро "Выхино" до остановки "Горсовет". Далее у торгового центра "Вертикаль" нужно спуститься по Первомайской и затем – по улице Евстафьева. Перейти небольшой мостик через речку и дойти до подъемников (время пути – около 20-30 минут);



от метро "Новогиреево" стоит поехать на маршрутке № 125 до остановки "РГАЗУ" (Аграрный университет), дальше идти пешком прямо 300 метров и справа в 100 метрах от дороги будут склоны;



от метро "Щелковская" можно поехать на автобусе № 338 до остановки "Баня" или же на маршрутке № 396 до остановки "РГАЗУ" (Аграрный университет). Далее идти путем из предыдущего пункта;



на электричке можно доехать от Курского вокзала по Горьковскому направлению до остановки "Платформа Кучино" (около 30 минут пути). Затем на любом автобусе или маршрутном такси, идущем в сторону Балашихи, до остановки "Баня". Далее перейти дорогу и – пешком 300 метров.

Плюсы:

скидки для пенсионеров и многодетных семей;

скидки по средам;

тюбинговая трасса;

недалеко от Москвы.

Минусы*:

небольшая платная парковка для автомобилей;

построен на бывшей свалке.

Курорт "Шуколово" (Дмитровский район)

(открыт с 17 ноября)

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Клуб Леонида Тягачева, или Центр активного отдыха Шуколово расположен на самой высокой точке Подмосковья под Дмитровом, известен как тренировочная база российских сборных по сноуборду и горным лыжам.

На территории комплекса площадью почти 100 гектаров находятся девять горнолыжных трасс. Протяженность их – от 280 до 600 метров, из них одна черная (для профессионалов), пять красных и три синих, перепад высот – от 45 до 96 метров. Есть специализированный учебный склон, трасса для тюбингов, сноуборд-парк с трамплинами. Трассы оборудованы семью бугельными и одним кресельным подъемником, на трассу для тюбинга ходит специальный подъемник, а маленьких лыжников на учебный склон доставят бейби-лифт и подъемник "бегущая дорожка".

На курорте действуют несколько тарифных планов. Так, в тарифе "Олимпийский" (стоит 18 тысяч рублей на сезон) подъем на горку обойдется в 25 рублей за одну поездку в будни и 55-75 рублей – в выходные (в зависимости от типа подъемника). Для детей подъемник стоит 20 рублей в будние дни и 45-55 рублей – в выходные. Для студентов и пенсионеров действуют скидки: по тарифу "Льготный" подъемник в будни стоит 25 рублей. Также есть почасовая оплата – 400 рублей (только в будни). Подробнее о тарифах можно посмотреть на сайте.

Прокат горнолыжного комплекта обойдется в 700 рублей в первый час и 500 рублей – каждый последующий. Комплект оборудования для сноубордистов можно взять на тех же условиях. Также отдельно можно взять в аренду шлем, защитные шорты и защиту спины – по 150 рублей в первый час и 100 рублей – за каждый последующий. Получить оборудование можно, оставив денежный залог или комплект документов (водительские права и свидетельство на машину).

Как добраться:



на автомобиле доехать по Дмитровскому шоссе, повернув в сторону деревни Шуколово на сороковом километре пути;



на электричке от Савеловского вокзала, доехав до станции "Турист" (около часа пути). Далее от станции можно пройти пешком три километра или доехать на такси.

Плюсы:

большое количество трасс;

большая территория;

трасса для тюбинга;

льготные тарифы для пенсионеров, студентов и многодетных семей.

Минусы*:

нет часового тарифа в выходные дни;

Парк "Яхрома" (Дмитровский район)

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Парк находится в 47 километрах от МКАД. Трассы подходят для горнолыжников практически любого уровня, чтобы вдоволь накататься. Например, на склоне № 1 расположена учебная зона, оснащенная бэби-лифтом и смотровой площадкой для родителей, также там есть тюбинг-парк с трамплинами. На втором склоне длиной 215 метров и перепадом высот 40 метров комфортно будут себя чувствовать новички – добраться до него можно на бугельном подъемнике.

Склон № 3 предназначен для опытных лыжников, его длина – 260 метров с перепадом высот в 50 метров. На нем регулярно проводятся различные соревнования. На склон горнолыжников доставляют два буксировочных подъемника. Наибольшей длиной – 600 метров – и перепадом высот – 60 метров – отличается четвертый склон, подходящий для экстремального катания.

Ски-пасс стоит от 250 рублей за пять подъемов и от 500 рублей – в выходные. Цена безлимитного ски-пасса в будни составляет тысячу рублей, в выходные – 2,5 тысячи рублей. Все необходимое для катания на горных лыжах и сноуборде можно взять напрокат. Аренда полного сноубордического или горнолыжного комплекта стоит от 1 тысячи рублей за первый час, 1,3 тысячи рублей – за два часа, и от 650 рублей – за каждый последующий. Горнолыжную маску и шлем можно взять от 200 рублей в час за штуку.

Как добраться:



на автомобиле по Дмитровскому шоссе (трасса А-104) в сторону Дмитрова. Через 42 километра после МКАД дорога проходит по мосту над железнодорожными путями. Далее нужно проехать еще четыре-пять километров до поворота на Яхрому (по пути часто будут встречаться нужные указатели оранжевого цвета);



на автобусе № 401 от метро "Алтуфьево" нужно доехать до Площади генерала Кузнецова (Яхрома) – путь занимает около часа. Оттуда доехать на автобусе или маршрутке до остановки "Улица Ленина" и еще около получаса – пешком.



электрички до Яхромы отправляются с Савеловского вокзала (время в пути 1 час 15 минут), далее от платформы в город ходят автобусы и маршрутка № 9. Доехать до самих склонов можно на такси или пройти около трех километров пешком.

Плюсы:

коттеджи, рестораны и бары;

большая парковка на 400 мест;

горнолыжная школа;

натуральный каток с прокатом коньков;

большая территория парка;

трасса для тюбинга;

Минусы*:

сложно добираться на электричке

*на основе сайтов с отзывами посетителей