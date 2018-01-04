Снегом не корми: где в Москве покататься на лыжах и сноуборде

Новогодние праздники – лучшее время для того, чтобы провести время на горнолыжном склоне. Куда отправиться, вооружившись доской или лыжами, – в материале портала Москва 24.

Сноуборд-парк Burton

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Первым в этом списке сноуборд-парк Burton оказался не потому, что это излюбленное место любого сноубордиста, от мала до велика. Он хорош тем, что находится в самом центре города – в парке Горького. Так что добраться до него из любой точки Москвы не составит никакого труда.

Сноуборд-парк Burton открывается ежегодно и, несмотря на весьма скромные для полноценного склона габариты, всегда привлекает огромное количество райдеров.

Все горки и фигуры для трюков разделены на три категории: для новичков, любителей и профессионалов.

Так что, если вы ни разу не стояли на доске, удобнее всего попробовать себя в роли сноубордиста зимой именно здесь, потому что всесезонные тренировочные комплексы расположены на окраинах города.

Сноуборд-парк на Новом Арбате

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Еще один сноуборд-парк в центре города открылся в рамках городского фестиваля "Путешествие в Рождество" 22 декабря. Торжественное открытие провели самый известный в мире российский сноубордист Денис Леонтьев и бронзовый призер Олимпиады Алена Заварзина.

Трассу шириной четыре метра поделили на две части: профессионалы могут отточить свои навыки на фигурах для трюков, а новичкам предлагают прокатиться с небольшой безопасной горки.

Чтобы посетители не скучали, в парке постоянно играют диджеи. Все желающие могут приобщиться к этому искусству и попросить музыкантов научить их играть на вертушках.

Парк расположен возле дома № 21 по улице Новый Арбат и проработает до 14 января. Встать на доску посетителям помогают профессиональные инструктора, а спортивный инвентарь можно взять в аренду.

Воробьевы горы

Фото: ТАСС/Георгий Шпикалов

Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах, пожалуй, самый красивый из всех. Других склонов с видом на "Лужники" и Москву-реку нет.

Здесь посетителей ждут два спуска длиной 230 метров и перепадом высот 50 метров. В целом он рассчитан на райдеров среднего уровня.

В качестве подъемников используются беби-лифт и канатно-кресельная дорога, вечерами склон освещается. Кроме того, на Воробьевых горах есть трасса для катания на беговых лыжах.

Добраться до склона можно пешком от станции метро "Воробьевы горы".

"Лата Трэк"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Спортивный комплекс "Лата Трэк" находится в районе Крылатского. До него можно добраться пешком от станций метро "Крылатское" и "Молодежная", на автобусе или личном транспорте.

Если поедете на машине, то в навигаторе забивайте адрес: Крылатская улица, дом № 1. Оставить авто можно на гостевой парковке.

Для любителей горных лыж и сноуборда в комплексе предусмотрено четыре спуска: основной (длина 350 метров), учебный (250 метров), спортивный и широкий (каждый длиной 300 метров). У каждого склона свой подъемник бугельного типа. Вечером все склоны освещаются.

Кроме того, здесь есть трасса для любителей беговых лыж и горка для тюбинга, так что разочарованным не уйдет никто. Разумеется, любой спортивный инвентарь можно взять напрокат.

Ново-Переделкино

Фото: ТАСС/Петр Кассин

Горнолыжный склон в Ново-Переделкино – один из самых крупных в Москве. Он находится неподалеку от деревни Орлово по адресу: Проектируемый проезд 635, дом № 9, строение 1.

Добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте, проще всего – от метро "Юго-Западная" на автобусе № 343 до остановки "Водопроводная станция". Оттуда придется пройти пешком около километра.

На склоне оборудовано три горнолыжные трассы длиной 200 метров и перепадом высот 50 метров. В большей степени склоны парка ориентированы на любителей фристайла. Для них есть фигуры Half Pipe, Big Air, Spaine и рейпарк. В темное время суток зажигают фонари.

Склон оборудован беби-лифтами, так что цепляться бугелем за трос не придется. Кроме того, здесь есть тюбинговая горка, прокат спортивного инвентаря, мастерская, камера хранения, медпункт и парковка.

Куркино

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Еще один горнолыжный склон расположен в Химках по адресу: Куркинское шоссе, владение 25А, в пойме реки Сходни.

На общественном транспорте можно добраться от метро "Речной вокзал". Далее на маршрутке № 986к до остановки "Универмаг". Там нужно пересесть на автобус № 27 и ехать до остановки "Захарьинская улица".

Он больше подходит для новичков, чем Ново-Переделкино, благодаря меньшему перепаду высот: 40 метров против 50 метров в Ново-Переделкино. Длина трасс та же – 200 метров, правда здесь их только две.

Подъем осуществляется с помощью беби-лифтов, а в вечернее время склон освещается фонарями.

Северное Бутово

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Горнолыжный склон в Северном Бутово – лучшее место для того, чтобы начать кататься на лыжах или сноуборде.

Длина склона – всего 120 метров, а перепад высот – 35 метров. На такой пологой горке очень комфортно делать первые шаги без риска получить серьезную травму.

Склон находится за зданием школы № 1945 по адресу: улица Старокачаловская, дом № 22. Проще всего добраться на метро: расстояние от станции "Улица Старокачаловская" до склона − меньше 500 метров.

Спортбаза "Узкое"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Еще один склон для тех, кто уже более или менее научился кататься, находится на Севастопольском проспекте, недалеко от станции метро "Ясенево". Добраться от метро до него можно на автобусах № 330 и 977 или на троллейбусе № 85.

Для посетителей работают два спуска по 200 метров с перепадом высот 40 метров. Правда, чтобы комфортно кататься, придется освоить бугельный подъемник.

На склоне действуют прокат, камера хранения и медпункт, а в вечернее время склон освещается.