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Общество

19 февраля, 22:02

Эксперты выяснили, какой отдых предпочитают россияне в 2020 году

общество туризм

Фото: depositphotos/slava296

Эксперты провели опрос и выяснили, какой отдых выбирают российские туристы в этом году, сообщает РИА Новости.

По итогам опроса, больше всего россияне отдают предпочтение пляжному отдыху. Провести свой отдых на пляже захотели 64% респондента. Еще около 45% россиян не против отдохнуть на даче.

Чуть больше 40% россиян выбрали активный отдых. Около 39% проголосовали за экскурсии по городу, а 35% – за путешествия по стране. Релаксу, СПА и йоге отдали предпочтение 19% респондентов, по 15% – круизам и горным лыжам.

Ранее эксперты в области туризма сформулировали список необычных мест, заслуживающих внимания путешественников. Специалисты советуют побывать в Марокко, а именно в местном городе Дахла. Там можно увидеть знаменитые дюны, поесть морепродуктов и посетить широкие пляжи. Для отдыха у моря также подойдут Гамбия и Судан.

Если чрезмерная жара путешественникам не по душе, эксперты рекомендуют обратить внимание на Гренландию со своей уникальной северной красотой. Прочувствовать атмосферу холода можно также на канадских островах Хауда-Гуай.

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