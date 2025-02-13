Юристы назвали заболевания, с которыми нельзя жить в квартире с другими людьми

Фото: depositphotos/Deliris

При некоторых заболеваниях люди обязаны принудительно госпитализироваться, чтобы исключить опасность для проживающих с ними родственников или соседей. Об этом РИА Новости рассказали юристы, перечислив болезни, с которыми совместное проживание в квартире с другими людьми невозможно.

По словам адвоката медицинской коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирины Гриценко, к общественно опасным заболеваниям, которые исключают проживание с другими людьми, относятся туберкулез любых органов и систем в открытой форме. Кроме того, в этот список включены эпилепсия с частыми припадками, тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями, а также хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Как подчеркнула адвокат Екатерина Тютюнникова, речь о невозможности совместного проживания идет именно о квартире, а не о многоквартирном доме.

Вместе с тем есть болезни, при которых жить вместе возможно. К таким относятся, например, хроническая ВИЧ-инфекция. Поскольку она не передается при контактно-бытовом общении, люди с этим заболеванием могут быть безопасны для окружающих при совместном проживании. В то же время необходимо придерживаться некоторых правил: пользоваться мерами барьерной защиты и быть аккуратным в обращении с загрязненными кровью предметами.

Если люди подозревают у сожителя опасное заболевание, с которым невозможно совместное проживание, нужно убедить его обратиться к врачу, посоветовала Гриценко. В случае, если убеждение не действует, следует пойти в Роспотребнадзор, к участковому врачу или в полицию.

Кроме того, в России есть возможность принудительной госпитализации, однако чаще всего это делается по решению суда. По словам Тютюнниковой, обязательная госпитализация в судебном порядке касается больных заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушивших санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследования или лечения.

То же самое касается лепры – инфекции, вызываемой микобактериями. Как объяснила адвокат Евгения Квартальнова, если больной представляет угрозу для окружающих и отказывается от лечения, к нему применимы меры принудительной госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у коронавируса сейчас нет мутаций, которые могли бы нанести значимый вред человеку. По ее словам, сейчас COVID-19 находится в ряду примерно 250 других респираторных вирусов, однако легкомысленно относиться к угрозе нельзя.

Между тем стало известно, что около 85% детей в России здоровы или почти здоровы. Как отметила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова, для профилактики хронических заболеваний остальных детей в России необходимо формировать оптимальный клинический маршрут и развивать школьную медицину.