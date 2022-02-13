Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в ночь на 18 февраля

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В ночь на 18 февраля атмосферное давление в Москве понизится до 724 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, давление будет на 20 единиц ниже нормы. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 12:00 15 февраля.

В столичном комплексе городского хозяйства отмечали, что нынешняя зима стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров, что превышает годовую норму.