Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 13 февраля. Столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха будет составлять от 0 до 2 градусов тепла. Ночью похолодает до –4 градусов.

Ветер будет западным и юго-западным, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем прогнозируется от –3 до +2 градусов. С ночью столбики термометров опустятся до –7 градусов.

Ранее в столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Новое предупреждение действует до 12:00 14 февраля.

Между тем в столичном комплексе городского хозяйства отмечалось, что Москва превысила годовую норму по количеству выпавшего снега. Нынешняя зима стала самой снежной за последние четыре года.