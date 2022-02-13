Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 13 февраля. Столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха будет составлять от 0 до 2 градусов тепла. Ночью похолодает до –4 градусов.
Ветер будет западным и юго-западным, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.
В Московской области днем прогнозируется от –3 до +2 градусов. С ночью столбики термометров опустятся до –7 градусов.
Ранее в столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Новое предупреждение действует до 12:00 14 февраля.
Между тем в столичном комплексе городского хозяйства отмечалось, что Москва превысила годовую норму по количеству выпавшего снега. Нынешняя зима стала самой снежной за последние четыре года.
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