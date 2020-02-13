Врачи оценили борьбу Жириновского с коронавирусом

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на пленарном заседании Госдумы в белых медицинских перчатках, чтобы обезопасить свое здоровье.

Он заявил, что на руках много вредных бактерий. Политик запретил всем пожимать ему руки, кроме Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщает ИА "НСН", врач-иммунолог Владимир Болибок поддержал лидера ЛДПР. По его словам, согласно известным фактам о коронавирусе и других респираторных вирусах, передача при рукопожатии не исключена.

Медик отметил, что в Китае во всех кафе установили диспенсеры, дезинфицирующие средства для рук. Они появляются и в России, добавил он.

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

По последним данным, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. Вылечены 5911 человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России у граждан Китая были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области в конце января. Болезнь протекала в легкой форме, сейчас их уже выписали из больницы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что риски появления в столице коронавируса снизились, потому что резко уменьшилось число туристов из Китая. Она добавила, что власти продолжают наблюдать за ситуацией в гостиницах и местах проживания туристов из КНР. Заммэра обратила внимание, что у города есть необходимые ресурсы для борьбы с вирусом.