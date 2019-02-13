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12:56

Коптер снял рекордный снегопад в Москве

общество погода

12:56

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Рекордный снегопад в столице сняли с коптера

Улицы столицы, занесенные после рекордного снегопада, сняли с высоты птичьего полета. Видео с коптера предоставлено Агентством "Москва".

Снегопад, начавшийся в ночь на 13 февраля, побил рекорд 140-летней давности. В городе выпало 11 миллиметров или треть месячной нормы, составляющей 36 миллиметров.

В связи с непогодой в Москве запустили резервный транспорт, насчитывающий около 430 трамваев, автобусов и электробусов. По словам Сергея Собянина, в усиленном режиме работают коммунальные службы.

Чтобы выпавшие осадки не создавали проблем для пригородных электричек, сотрудники МЖД непрерывно чистят пути.

Утром 13 февраля с последствиями непогоды столкнулись жители Северного Бутова. Из-за затруднений в движении транспорта пассажирам автобусов пришлось пешком идти до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Руководство "Московской объединенной электросетевой компании" привело в постоянную готовность 443 бригады и 2 726 единиц спецтехники. Кроме того, специалисты ведут онлайн-мониторинг погодных условий.

общество погода

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