Пользователям Face Pay вернули ошибочно списанные деньги за проезд в метро Москвы

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Столичный метрополитен вернул ошибочно списанные банком ВТБ деньги у некоторых пользователей Face Pay. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Мы оперативно связались с банком, который отвечает за хранение платежных данных пользователей Face Pay, и проследили, чтобы эти средства в полном объеме были отправлены пассажирам в срок, установленный банком ВТБ, – 12 января до 20:00", – говорится в сообщении.

Кроме того, банк пообещал вручить подарки всем, кого коснулась данная проблема.

Накануне пользователи Face Pay начали сообщать об ошибочном списании средств со своих счетов за несовершенные поездки. Позднее в банке сообщили, что инцидент произошел при проведении плановых работ в системах авторизации регулятора и принес пассажирам извинения.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировался 1 миллион пассажиров.

Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".

