В Роспотребнадзоре оценили данные о доли "Омикрона" среди всех случаев коронавируса в РФ

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Заявление главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой о 76-процентной доле "Омикрона" среди всех выявленных случаев коронавируса в России является некорректным, эти данные относятся только к учреждениям ФМБА, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Представители различных структур, выступивших накануне с заявлениями о количестве "Омикрон"-штамма, говорили лишь о проценте выявления "Омикрона" среди исследованного ими небольшого числа образцов коронавируса", – цитирует заявление РИА Новости.

В Роспотребнадзоре отметили, что экстраполирование результатов данной выборки на все население России некорректно. Ведомство продолжает вести мониторинг ситуации с распространением "Омикрона" в стране.

Накануне руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом в РФ. По ее словам, в настоящее время уже ярко выражено доминирование нового варианта коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". По ее словам, наибольшее число заразившихся зафиксировано в столичном регионе.