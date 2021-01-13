Московские волонтеры во время новогодних праздников выполнили более 10 тыс добрых дел

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Около трех тысяч добровольцев приняли участие в акции "Волонтеры Нового года" во время праздников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
За восемь дней участникам акции удалось выполнить более 10 тысяч добрых дел. Они привозили продукты и лекарства, поздравляли детей и медицинских работников с праздником.
Для москвичей, которым в этот период пришлось находиться дома, волонтеры старались создать праздничную атмосферу, украшая посылки, читая стихи адресатам и вкладывая открытки с пожеланиями.
Через специальную онлайн-платформу добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли детей. Они загадывали им загадки, играли, слушали стихи и песни. Также они посещали семьи с детьми, дарили им сладкие подарки и игрушки.
А еще добровольцы помогли поздравить медицинских работников. Они передали сотрудникам 141 медицинского учреждения 47 тысяч подарочных наборов и 15 тонн мандаринов.
Ранее стало известно, что число зарегистрированных добровольцев в ресурсном центре "Мосволонтер" превысило 100 тысяч человек. Волонтеры помогают гражданам, которые соблюдают домашний режим из-за коронавируса, доставляя им необходимые продукты и лекарства, а также помогают другим нуждающимся в помощи людям.
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