Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:45

ФАС изучит обоснованность повышения цен на услуги связи

общество экономика

Фото: depositphotos/tatsianama

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения цен на ряд архивных тарифов со стороны некоторых операторов связи. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", – отметил он.

Представитель ФАС подчеркнул, что жалоб на повышение тарифов от граждан пока не поступало. По его словам, в настоящее время речь идет о корректировке некоторых архивных тарифных планов.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" повысят стоимость архивных тарифов. Как пояснили операторы, такой шаг связан с ростом потребления услуг абонентами, требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. При этом в "Мегафоне" указали, что повышение стоимости тарифов затронет небольшое число клиентов компании.

Позднее гендиректор информационно-аналитического агентcтва TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новогодние изменения архивных тарифов могут коснуться 15–20% абонентов. Он заверил, что корректировка архивов – это обычная практика.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика