ФАС изучит обоснованность повышения цен на услуги связи

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения цен на ряд архивных тарифов со стороны некоторых операторов связи. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", – отметил он.

Представитель ФАС подчеркнул, что жалоб на повышение тарифов от граждан пока не поступало. По его словам, в настоящее время речь идет о корректировке некоторых архивных тарифных планов.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" повысят стоимость архивных тарифов. Как пояснили операторы, такой шаг связан с ростом потребления услуг абонентами, требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. При этом в "Мегафоне" указали, что повышение стоимости тарифов затронет небольшое число клиентов компании.

Позднее гендиректор информационно-аналитического агентcтва TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новогодние изменения архивных тарифов могут коснуться 15–20% абонентов. Он заверил, что корректировка архивов – это обычная практика.

