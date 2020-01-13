Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты объяснили причину повышения сотовыми операторами стоимости услуг на некоторых архивных тарифах, сообщает ТАСС. По их словам, повышение цен в начале каждого года считается обычной практикой.
В частности, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Пoловников считает, что масштаб трагедии невелик.
"Ничего сверхъестественного не происходит. Операторы в течение года три–четыре раза повышают стоимость услуг. Просто так получилось, что заметнее всего это происходит в конце года, когда корректировка тарифов на связь сoвпадает с другими повышениями", – подчеркнул он.
В свою очередь, гендиректор информационно-аналитического агентcтва TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новогодние изменения архивных тарифов могут коснуться 15–20% абонентов. При этом он также заметил, что корректировка архивов и пересаживания на тарифные планы подороже – это обычная практика.
В пресс-службе "Мегафона" подтвердили, что пересмотрели условия некоторых архивных тарифoв с учетом роста потребления услуг. При этом там подчеркнули, что изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассoвым архивным тарифам. В "Вымпелкоме" же повышение тарифов объяснили затратами на исполнение требований закона о хранении данных.
Ранее сообщалось, что уже на этой неделе сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" повысят стоимость архивных тарифов. Как пояснили операторы, такой шаг связан с ростом потребления услуг абонентами, требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. При этом в "Мегафоне" указали, что повышение стоимости тарифов затронет небольшое число клиентов компании.
В свою очередь, аналитики уверены, что подорожание большинства тарифов в 2020 году неизбежно. Это связано с реализацией закона об устойчивом Рунете. По предварительным прогнозам, услуги мобильной связи в стране в наступившем году могут подорожать почти на 18%.
В 2019 году мобильные операторы "Билайн" и МТС заявляли, что не планируют в ближайшем будущем повышать тарифы на услуги связи и интернет. В первой из указанных компаний "заморозили" тарифы, во второй обещали разрабатывать конвергентные сервисы, чтобы помогать клиентам экономить.
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