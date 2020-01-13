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Общество

10:09

Эксперты назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми гостиницами

общество туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Росстата проанализировали цены на гостиничные номера и определили регионы России с самыми дорогими и дешевыми гостиницами. Об этом сообщает портал News.ru.

Самые высокие цены на номера зафиксированы на Чукотке, где стоимость суток проживания в октябре 2019 года составляла 4,6 тысячи рублей. В тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский (4,3 тысячи) и Ямало-Ненецкий (3,7 тысячи) автономные округа. Москва занята четвертое место (3,2 тысячи).

Сутки проживания дешевле всего обойдутся в Республике Алтай (842 рубля), Рязанской области (989 рублей) и Ингушетии (1052 рубля). Средняя цена одного дня проживания в гостиницах Санкт-Петербурга составляет 1,5 тысячи рублей.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, высокая стоимость проживания в некоторых регионах связана с недостатком помещений. Эксперт подчеркнул, что на Чукотке большинство гостиниц располагаются в бывших коммунальных квартирах.

Ранее сообщалось, что постоялица столичного отеля почти три месяца бесплатно прожила в отеле "Марриотт Москва Тверская". Женщина ввела в заблуждение администрацию и выехала из номера, не оплатив счет за проживание.

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