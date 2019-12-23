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Москва 24

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Общество

14:12

Следствие проверяет информацию СМИ о работе хостела в жилом доме

происшествия общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следователи проверяют информацию СМИ о работе хостела в жилом доме на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник главы СК РФ по городу Юлия Иванова рассказала, что проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поводом для проверки стал сюжет телеканала "Россия 1" о хостеле, работающем на первом этаже в доме по улице Часовой. В нем говорилось, что местные жители жалуются на антисанитарию, неприятные запахи и шум. Отмечалось, что помещения незаконно продали в частные руки и переоборудовали под хостел.

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях с 1 октября 2019 года. Согласно нему, жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

В начале марта 2019 года Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Под запрет попали хостелы, расположенные в помещениях, имеющих статус жилых.

Госдума приняла закон о хостелах в окончательной редакции

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