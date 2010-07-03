Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых помещениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях с 1 октября 2019 года. Соответствующий документ опубликован 15 апреля на портале правовой информации.

"Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг", – сказано в поправках.

В начале марта 2019 года Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Под запрет попадут хостелы, расположенные в помещениях, имеющих статус жилых. Владельцам придется перевести помещения в нежилые. Это можно сделать, только если гостиница находится на первом этаже.

Совет Федерации 13 марта отправил закон на доработку. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в целом сенаторы поддерживают саму идею закона. Матвиенко добавила, что необходимо дать время бизнесу "цивилизованно исполнить закон".

Для урегулирования споров создали согласительную комиссию. Депутаты предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля, но в Совете Федерации отказались от этого, предложив 1 октября 2019 года как компромиссную дату. На решение повлияла позиция туристических регионов, где места в хостелах на период летнего отпуска уже были забронированы.