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Общество

19:25

Рейды по городским хостелам могут пройти в начале 2020 года

город общество

Фото: ТАСС/Александр Зеликов

Депутаты Московской городской думы и активисты "Безопасной столицы" могут провести рейды по городским хостелам в начале 2020 года, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает Агентство "Москва".

Предполагается, что в рамках рейдов будет проверено соблюдение законодательства в этой сфере.

По словам Шапошникова, тема регулирования деятельности хостелов очень актуальна для столицы, поэтому важно выяснить, что нужно сделать, чтобы сохранить малые средства размещения в столице и при этом гарантировать безопасное проживание собственникам квартир.

Ранее сообщалось, что столичные следователи начали проверку после жалоб на организацию незаконных хостелов для мигрантов на юго-западе и севере Москвы. По словам местных жителей, в одной комнате проживает до 15 человек.

С 1 октября в России вступил в силу запрет на размещение хостелов в квартирах жилых домов. Для приема гостей владельцы мини-гостиниц должны перевести помещение в коммерческую недвижимость и сделать в него отдельный вход. Кроме того, для этого необходимо получить согласие большей части собственников квартир.

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