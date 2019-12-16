СК проверит жалобы на хостелы в домах на юго-западе и севере Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Столичные следователи начали проверку после жалоб на организацию незаконных хостелов для мигрантов на юго-западе и севере Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следственными органами организовано проведение доследственных проверок", – приводятся ее слова на официальном сайте столичного главка СК.

Ранее жители одного из домов на юго-западе столицы пожаловались на хостел, где работникам арендует жилье строительная компания. По словам местных жителей, в одной комнате проживает до 15 человек.

Кроме того, сообщалось об общежитии для мигрантов на территории подземного паркинга одного из домов на севере Москвы. В помещение заселили несколько десятков вахтовых работников, которые своим шумом мешают проживающим.

С 1 октября в России вступил в силу запрет на размещение хостелов в квартирах жилых домов. Для приема гостей владельцы мини-гостиниц должны перевести помещение в коммерческую недвижимость и сделать в него отдельный вход. Кроме того, для этого необходимо получить согласие большей части собственников квартир.

