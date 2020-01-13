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Общество

09:02

В Госдуме призвали повысить зарплату учителям в регионах

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Олег Смолин призвал повысить зарплату учителям в регионах России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По мнению депутата, стране угрожает кадровый кризис в образовании, поскольку во многих регионах наблюдается нехватка педагогов. При этом большинство учителей сейчас работают на полторы ставки, а каждый седьмой педагог – на две ставки, подчеркнул Смолин.

Он добавил, что зарплата учителей должна соответствовать реальной затрате их труда. "Для этого заработная плата учителя должна быть выше в регионе, пусть не намного, но при этом не за две ставки, а за одну", – подчеркнул законодатель.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в России заработает новый порядок начисления зарплат учителям. По ее словам, в будущем около 70% из фонда оплаты труда учителей будут уходить на оклады за одну ставку. Остальные 30% будут выделяться на различные надбавки.

Также сообщалось, что в российских школах появятся две новые должности. Речь идет о старших и ведущих учителях. Они займутся координацией работы других преподавателей, а также методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий".

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