Москвичей предупредили о сильном похолодании с 15 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С четверга, 15 декабря, в Московский регион вернется зимняя погода с морозами до 10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, понижение температуры начнется со среды. Ночью и днем 14 декабря прогнозируется 3–5 градусов мороза.

"В четверг температура понизится еще заметнее, вернется зимний режим погоды. Ночные температуры будут опускаться до 7–0 градусов мороза, а днем – до 3–5 градусов мороза", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 16 декабря, в столичном регионе ожидается 1–6 градусов мороза, а в субботу – 5–10 градусов ниже нуля.

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается +2...+5 градусов. Как пояснял ранее Вильфанд, такие показатели на шесть градусов выше климатической нормы и соответствуют октябрю – началу ноября.

Кроме того, в понедельник в столице ожидается тропический дождь. Как сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в городе выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.

В Москве и Московской области до 11:00 вторника, 13 декабря, действуют желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве

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