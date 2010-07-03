Названы самые влиятельные женщины 2019 года

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Издание Forbes подготовило рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. Возглавила список, как и год назад, канцлер ФРГ Ангела Меркель, как сообщает РИА Новости.

Лидер Германии занимает первое место рейтинга девятый год подряд. Авторы списка отметили успехи политика в борьбе против антииммигрантских настроений в Европе.

Помимо Меркель, в топ-3 вошли глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В десятку рейтинга составители включили Усрулу фон дер Ляйен, Мэри Барра, Мелинду Гейтс, Эбигейл Джонсон, Ану Ботин, Джинни Рометти и Мэриллин Хьюсон.

Россия в рейтинге Forbes представлена председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Эксперты поставили ее на 53-е место в списке.

Ранее аналитики портала IMDb составили свой список самых популярных актеров года на основе количества поисковых запросов. Топ-3 этого рейтинга также заняли женщины – Бри Ларсон, Эрин Мориарти и Эмилия Кларк.

