Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики сервиса для планирования путешествий узнали у своих клиентов, сколько, по их мнению, должно быть выходных в новогодние праздники, передает RT.

В опросе приняли участие 1197 человек. Из них 47,5% считают идеальной продолжительностью праздников в 1–3 дня. 38,7% хотят отдыхать 4–7 дней.

Праздничные выходные продолжительностью 8–10 дней устроили бы 6,3% респондентов. А вот 7,5% респондентов вообще готовы не отдыхать после Нового года.

В эти праздники у россиян будет восемь выходных дней – с 1 по 8 января включительно. Этим довольны 33,5% опрошенных, а вот четверть респондентов предпочли бы более длинные каникулы.

Для 41% не имеет значения, сколько будет выходных. Около трети из них сказали, что и так постоянно отдыхают.

Ранее Владимир Жириновский поделился с Владимиром Путиным идеей об изменении дат новогодних праздников. В частности, политик поддержал объявление 31 декабря выходным днем. В то же время лидер ЛДПР заявил, что январские выходные в честь Нового года стоить укоротить. Жириновский подчеркнул, что праздничными днями стоит сделать только 1 и 2 января.

При этом остальные дни январских праздников Жириновский предложил добавлять человеку по желанию. Одним из способов получения дополнительных выходных политик назвал отпуск, предоставляемый работодателем индивидуально.

Ранее просьбу сделать 31 декабря выходным днем прокомментировал глава государства. Путин заявил, что вопрос на данный момент остается открытым.

При этом шесть регионов страны уже объявили 31 декабря выходным. Сделал это и губернатор Свердловской области. Решение принято при условии, что за последний день уходящего года жителям региона придется работать в субботу, 28 декабря.

