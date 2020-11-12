Врач рассказал, когда больные коронавирусом наиболее заразны

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Наиболее активная фаза распространения коронавируса проходит за двое суток до появления первых симптомов. Об этом заявил врач Евгений Комаровский на персональной странице в YouTube.

"То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров. После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду", – подчеркнул специалист.

По словам внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, больной с COVID-19 остается заразным в течение 10–20 дней после появления видимых проявлений болезни.

Редкими во врачебной практике считаются случаи распространения вирусных частиц сроком до 2 месяцев. Самый длительный факт сохранения заразности, официально подтвержденный исследователями Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США, равен 70 дням.

