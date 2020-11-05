Ученые зафиксировали самый длительный случай распространения COVID-19

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Специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США описали уникальный случай, когда бессимптомный пациент с COVID-19 выделял вирус в течение 70 дней. Работа была опубликована в журнале Cell.

Специалисты обнаружили, что 71-летняя женщина из штата Вашингтон была заражена COVID-19 не менее 105 дней. Пациентка также страдала лейкемией, а в ее организме был низкий уровень антител.

Женщина проживала в реабилитационном центре, где произошла вспышка коронавируса. Инфекцию у нее выявили, когда она попала в больницу с анемией, связанной с хроническим лимфолейкозом. После этого врачи взяли у нее десятки тестов ПЦР из носоглотки и каждый раз обнаруживали там вирус.

Ученые пришли к выводу, что пациентка так долго была заразна из-за ослабленной иммунной системы. Как показали анализы крови, у нее так и не начали вырабатываться антитела. Врачи приняли решение лечить ее переливанием плазмы выздоравливающих, что позволило избавиться от вируса.

Отмечается, что, несмотря на полное отсутствие иммунного ответа, у женщины так и не развились симптомы коронавирусной инфекции. По мнению старшего автора исследования Винсента Мюнстера, это самый длительный случай бессимптомного заражения COVID-19.

Ранее специалисты назвали нетипичные симптомы коронавируса. Зарубежные эксперты зафиксировали раздражения на пальцах ног, которые могли сохраняться у пациентов до нескольких месяцев. При этом у многих заболевших также опухали и краснели сами стопы, а не только пальцы на ногах.

