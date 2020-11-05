Эксперт рассказал, что заболевший COVID-19 остается заразным 10–20 дней

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Больной коронавирусом остается заразным 10–20 дней после появления симптомов. Об этом заявил инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в ходе открытого консилиума по вопросам COVID-19.

"При легком и среднетяжелом течении вирус выделяется в течение 10 дней после проявления симптомов, при тяжелом течении заболевания длительность выделения вирусов может быть более длительной, до 20 дней", – заявил эксперт.

По словам Чуланова, редкими считаются случаи, когда частицы вируса остаются в организме на протяжении до 2 месяцев. Он подчеркнул, что это не свидетельствует об инфекционной опасности человека.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее рассказал, как долго человек, заболевший COVID-19, остается заразным. Специалист отметил важность защиты в инкубационный период вируса, особенно в первые 14 дней. Однако он также подтвердил, что в отдельных случаях потребуется осмотрительность на более длительный срок.

В России за последние сутки подтвердили 19 404 новых случая коронавируса. Всего в стране выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.

