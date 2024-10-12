Облачная погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 12 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в столице в субботу, 12 октября. В западной части Подмосковья ожидается дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

МЧС Москвы предупредило горожан о минусовых температурах, осадках в виде дождя и снега в понедельник, 14 октября. В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов в Москве в последней декаде октября. На этом фоне автомобилисты могут начинать менять летнюю резину на зимнюю, советуют синоптики.