В Минтруде назвали число бедных россиян

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В России около 13% населения являются бедными, заявил глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.
"На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 миллионов человек", – приводит слова Котякова РИА Новости.
Также он сообщил, что в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. По словам Котякова, в августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7 миллиона.
Ранее российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных. При этом сообщалось, что часть финансирования на данный проект могут обеспечить средства от налоговых изменений.