Еще 1 131 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровел еще 1 131 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 262 750 человек.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке пациенты получают необходимые рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве скончались 34 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 5 629.

В городе действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

По состоянию на 11 октября в России выявили 13 634 новых случая коронавируса. На Москву пришелся 4 501 случай.

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".