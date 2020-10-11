В Москве скончались 34 пациента с COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В городе скончались 34 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил, что у них был подтвержден диагноз "пневмония".
Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 5 629, уточняет штаб.
В Оперштабе обратили внимание, что при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача. Так, в Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.
За последние сутки в России выявили 13 634 новых случая коронавируса. На Москву пришелся 4 501 случай.
Сергей Собянин до этого принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское", сообщил мэр Москвы.
В Москве от коронавируса вылечились более 261 тысячи человек
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