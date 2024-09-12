Познер отказался работать на Западе во время СВО из-за требований по Путину

12 сентября, 19:35Общество
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Телеведущий Владимир Познер рассказал, что отказался работать на западных каналах из-за требований определенным образом высказываться о Владимире Путине. Об этом он сообщил в беседе с изданием Forbes.
"Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом", – отметил он.
Как подчеркнул телеведущий, он посчитал, что такой подход к делу не связан с журналистикой, поэтому и отказался.
Ранее Путин заявил, что многие на Западе поддерживают и Россию, и стремление российской стороны в укреплении традиционных ценностей, несмотря на действия западных властей. Он также подчеркнул, что для РФ нет враждебных языков и стран, однако, по его словам, есть враждебные элиты, которые желают ослабить и разделить Россию.
Кроме того, президент РФ подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, граждане иностранных государств могут рассчитывать на временное проживание в России без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории государства и основ законодательства.