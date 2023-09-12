В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах

Фото: 123RF/marisafoto

Два человека скончались из-за смертельного вируса Нипах в штате Керала, расположенном на юге Индии. Об этом рассказал Press Trust of India министр здравоохранения и благосостояния семьи страны Мансукх Мандавия.

По его словам, вспышку вируса обнаружили в районе города Кожикоде.

"В Кералу отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата в борьбе с вирусной инфекцией Нипах", – отметил министр.

Уточняется, что родные одного из умерших доставлены в отделение интенсивной терапии. Кроме того, анализы еще четырех человек из Кералы выслали в Национальный институт вирусологии в Пуне для проверки на наличие заболеваний.

Власти утверждают, что оснований для беспокойств нет, так как все те, кто находился в тесном контакте с погибшими, были доставлены в больницы. Но, по информации портала, правительство штата рекомендует местным жителям надевать маски, чтобы защититься во время выхода на улицу.

Вирус Нипах зафиксировали впервые в 1998 году в Малайзии, после чего вспышки иногда отмечают в Азии. Вирус провоцирует воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. От него не разработали еще вакцины, поэтому в 70% случаев все заканчивается летальным исходом.

Разносчиками являются крыланы (большие летучие мыши), которые едят фрукты, поэтому власти рекомендуют не есть надкусанные продукты.

В октябре прошлого года специалисты Университета Колорадо в Боулдере нашли потенциально смертельные вирусы у малоизвестного семейства обезьян, которые могут перейти к человеку. Речь идет о вирусе обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), вызывающей заболевание, схожее с Эболой.

До этого новый вид генипавируса – вирус Ланъе, передающийся от диких животных человеку, был выявлен учеными из Сингапура и Китая. Среди симптомов инфекции ученые назвали лихорадку, слабость, кашель, анорексию, мышечную боль, тошноту, рвоту и головную боль.

Ученые из КНР и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса