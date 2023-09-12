В Роспотребнадзоре заявили, что очаг кори в Нижегородской области имеет локальный характер

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Очаг кори в Нижегородской области имеет локальный характер, его выявили в цыганской общине. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Роспотребнадзора.

"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области контролируют очаг заболевания корью в деревне Малое Туманово, где проживает община цыган. Именно там был зафиксирован очаг заболевания среди непривитых граждан", – отметило ведомство.

Специалисты Роспотребнадзора принимают необходимые меры для недопущения распространения болезни. Ведомство призвало жителей региона проверить свои прививки.

11 сентября в Арзамасском районе Нижегородской области зафиксировали вспышку кори, заболели 93 человека. Инфекция распространилась от непривитого ребенка, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где обнаружили основное количество заболевших.

По информации Роспотребнадзора, на 11 сентября против кори привиты около 400 человек. С помощью пяти противоэпидемических бригад продолжаются подворные обходы населения. Также ведомство организовало заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве области.

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