Полиция разыскивает туристов, устроившую оргию на пляже в Туапсе

Фото: depositphotos/artem_furman

Сотрудники полиции разыскивают группу нарушителей общественного порядка, устроившую оргию на пляже перед пансионатом "Южный" в Туапсе. Об этом сообщается на сайте газеты "Новая Кубань".

Ранее в интернете появилось видео оргии с участием четырех человек на пляже в Туапсе, запись сделана днем.

"В то время там отдыхали люди, в том числе дети", – сказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента.

До этого сообщалось, что севастопольская полиция возбудила административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом на барной стойке караоке-бара. На кадрах девушка вступила в половой акт с молодым человеком на виду у посетителей заведения, снимавших происходящее на смартфоны.

Ранее полиция организовала проверку по факту прилюдного секса в Сочи. В пресс-службе городского УВД рассказали, что пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит штраф до 1 000 рублей или арест до 15 суток.