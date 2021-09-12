Евгений Нифантьев: У России есть все возможности производить лекарства полного цикла

Фото: Галина Бродская
До пандемии коронавируса считалось, что производство лекарственных субстанций – это глобальный рынок, а импортировать их – абсолютная норма. Однако задачу производить в России лекарства полного цикла необходимо решить в ближайшее время, считает председатель Координационного совета российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
"Тревожный сигнал пришел из Китая. В первую волну ковида из-за остановки производства в этой стране на непродолжительный период приостановились и поставки субстанций в другие страны. Жесткими и эффективными методами, закрывая страну целыми провинциями, распространение ковида в Китае удалось остановить", – сказал Нифантьев на встрече со студенческим активом московских вузов.
Он отметил, что если по какой-то причине этого не произойдет, тогда мир останется без субстанций. Китай и Индия являются их основными мировыми производителями.
Нифантьев также подчеркнул, что в России на данный момент производится менее 10 процентов лекарств. К концу 2021 года только 35 из 162 обязательных к производству в стране синтетических лекарственных препаратов будут иметь отечественного производителя.
"Это создало сырьевую зависимость всей системы здравоохранения России и, конечно, требует соответствующих оперативных действий. Необходимо не только локализовать производство фармацевтических субстанций в стране, но и производить интермедиаты. Это подстегнет развитие химико-фармацевтической и химической промышленности в нашей стране", – подчеркнул Нифантьев.
Ранее Евгений Нифантьев порекомендовал родителям школьников активнее участвовать в учебном процессе.
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