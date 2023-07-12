Москвичей предупредили о дожде 12 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 12 июля, в столице ожидается облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 15 до 20 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 10 градусов, по области – до 8 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила москвичей о грядущем похолодании. По словам синоптика, самым прохладным днем на этой неделе в Москве станет четверг, 13 июля.

До этого синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что 12 июля будет самым дождливым днем в столице на этой неделе. При этом вероятность осадков сохранится до конца недели.

Синоптики рассказали о погоде 12 июля в столице