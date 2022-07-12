Эксперт назвал способы сократить количество спам-звонков

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Минимизировать количество спам-звонков позволят несколько простых правил, например использование специальных программ. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.
Помимо этого, эксперт отметил, что пользователь должен внимательно относиться к распространению своих персональных данных и не указывать номер телефона в интернет-магазинах, на форумах и в программах лояльности без необходимости.
"Как правило, люди добровольно указывают свой номер на различных ресурсах интернета, что в конечном счете может привести к попаданию номера в базы злоумышленников, спамеров", – поясняет он.
Также специалист рекомендовал завести отдельный номер или виртуальную сим-карту для покупок в интернете. Это позволит обезопасить основной номер и существенно снизить количество спам-звонков и рисков заражения устройства вредоносным программным обеспечением, добавил Дворянский.
Ранее сообщалось, что на сайте ФАС появилась форма для жалоб на рекламные звонки или СМС-спам. Сейчас подача обращений доступна для клиентов трех операторов.
После заполнения и отправки формы в течение 72 часов клиент получит ответ от сотовой компании, а указанный номер будет заблокирован для всех абонентов. Утверждается, что вероятность ошибочной блокировки достаточно низкая, поскольку специалисты отслеживают число жалоб, а также параметр массовости обзвона с указанных в обращениях номеров.
До этого российские операторы сотовой связи сообщили, что зафиксировали новый вид спам-звонков и СМС от мошенников из-за рубежа. Граждане получают звонки от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам. Компании при этом обрабатывают их так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы.
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