Суточное число госпитализаций с коронавирусом в Подмосковье за неделю снизилось на 14%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московской области для борьбы с COVID-19 уже развернуто 15 тысяч больничных коек. Число ежедневных госпитализаций снизилось за неделю на 14%, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на совещании с правительством региона и главами городских округов.
По ее словам, прирост выявленных случаев COVID-19 за прошедшую неделю составил 5%, это плюс 17,5 тысячи человек.
"При этом среднее количество выявлений в день сократилось примерно на 7%. В Подмосковье развернуто 15 тысяч коек, мы доразвернули окончательно наш госпиталь в парке "Патриот". Среднее количество госпитализаций у нас снижается, то есть на 14% снизилась ежедневная госпитализация", – приводит слова Стригунковой ТАСС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в регионе стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в связи с чем введение новых ограничительных мер не требуется.
По его словам, нынешние темпы вакцинации дают надежду на то, что дети смогут пойти в школы, а взрослые – на работу, не опасаясь заразиться COVID-19. При этом он добавил, что, несмотря на положительную динамику, нельзя недооценивать угрозу и необходимо по-прежнему защищать себя и своих близких.
За последние сутки в России подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 5 403 новых случая, в Московской области – 2 566, в Санкт-Петербурге – 2 029.
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