Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье, 12 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +23...+25 градусов, в Подмосковье – +22...+27 градусов. Ветер будет северо-восточного направления с порывами до 7 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.
До середины следующей недели температура воздуха в столице опустится на 2 градуса, но в целом будет выше нормы на 1–1,5 градуса, рассказал ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он добавил, что в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление. Также возможны кратковременные дожди и переменная облачность.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что температурные показатели выше определенных значений могут вызывать климатический стресс и негативно сказываться на состоянии здоровья. Он уточнил, что речь идет о температуре выше 27 градусов. При этом, указал синоптик, данное значение может варьироваться с учетом физиологических особенностей каждого человека.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
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