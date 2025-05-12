До 13 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 12 мая

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

От 9 до 13 градусов тепла будет в Москве в понедельник, 12 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшой дождь. В Подмосковье – от 8 до 13 градусов тепла, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве и Московской области предупредили о заморозках до минус 5 градусов в столичном регионе. Граждан призывают быть предельно внимательными на улице.

Также жителей Москвы призвали утром 12 мая выезжать на зимней резине личного транспорта из-за ожидающихся заморозков или использовать городской транспорт. В связи с непогодой столичный Дептранс посоветовал автомобилистам сохранять внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад.