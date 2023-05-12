В МО РФ рекомендовали игнорировать электронные письма с "повестками" в военкомат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Украинские провокаторы начали рассылать гражданам РФ электронные письма, в которых имитируются повестки в военкомат. Однако такая рассылка не предусмотрена законодательством страны, сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

"С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население РФ украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем", – цитирует ведомство ТАСС.

Согласно информации, такие письма рассылаются вредоносными программами, которые передают провокаторам персональные данные пользователей. Кроме того, украинская сторона начала распространять недостоверную информацию через звонки, добавило ведомство.

"Так, на горячую линию обратилась супруга военнослужащего и сообщила, что якобы ей позвонили сотрудники военного комиссариата и под предлогом предоставления дополнительных выплат ее мужу попросили назвать номер и реквизиты ее банковской карты", – указали в НЦУО РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, будут рассылаться в прежнем бумажном формате. Электронная система воинского учета будет отлаживаться до 2025 года, преимущественно в период призывных кампаний, сказал он.

10 мая Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Сборы являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно.

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина