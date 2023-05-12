Эксперт рассказал россиянам, как правильно накопить финансовую подушку

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Накопить на финансовую подушку можно, откладывая каждый месяц около 5–10% доходов. Об этом сообщил РИА Новости глава блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

По словам эксперта, денежная подушка даже в размере одного–трех месячных доходов уже поможет почувствовать себя в большей финансовой безопасности.

Охорзин отметил, что начать копить можно при любом уровне дохода. При этом необходимо тренировать финансовую ответственность и следовать элементарным правилам.

Так, в первую очередь следует рационализировать бюджет, то есть подсчитать свои расходы на обязательные платежи, продукты, бензин, а также учесть неожиданные траты.

Затем эксперт порекомендовал проанализировать свои траты и решить, на чем из этого можно сэкономить, или вовсе отказаться от подобных покупок. В качестве примера Охорзин привел чашку кофе, которая в среднем обходится в 120 рублей: если пить ее каждый день в будни, то в год эта сумма будет равна чуть более 30 тысячам рублей, которые можно было бы отложить.

Специалист напомнил, что важно не забывать ставить цели, так как обычное откладывание "на черный день" не воспринимается человеческим мозгом как четкая задача, вследствие чего такой способ нельзя назвать хорошей мотивацией.

Ранее результаты опроса показали, что для финансовой независимости россиянам необходимо 4,3 миллиона рублей. Таким образом, средняя оценка материального благополучия граждан России выросла на 26,5% по сравнению с прошлым годом.

До этого эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал россиянам, как лучше распорядиться 13-й зарплатой.

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