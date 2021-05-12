Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшее время. Прогнозом он поделился в эфире телеканала Москва 24.
По словам синоптика, в городе будет облачно с прояснениями. Кроме того, различия между дневной и ночной температурами будут небольшими.
"Прогнозируем, что ночью температура – 10...12 градусов тепла, высокая, почти июньская, дневная температура – чуть ниже, чем сегодня, – 19...21 градус", – уточнил Вильфанд.
Температурный фон будет выше нормы примерно на 2 градуса. Также ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду.
"Такие порывы ощутимы не только для ребенка, но и для солидной комплекции джентльмена. При таких порывах нельзя вести высотные работы, нужно быть аккуратным, могут засыхающие ветки опадать", – подчеркнул метеоролог.
Ранее сообщалось, что жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывистый ветер. Предупреждение действует до 22:00 четверга.
В связи с ухудшением погоды владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции, закрыть летние веранды и зонты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: