Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшее время. Прогнозом он поделился в эфире телеканала Москва 24.

По словам синоптика, в городе будет облачно с прояснениями. Кроме того, различия между дневной и ночной температурами будут небольшими.

"Прогнозируем, что ночью температура – 10...12 градусов тепла, высокая, почти июньская, дневная температура – чуть ниже, чем сегодня, – 19...21 градус", – уточнил Вильфанд.

Температурный фон будет выше нормы примерно на 2 градуса. Также ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Такие порывы ощутимы не только для ребенка, но и для солидной комплекции джентльмена. При таких порывах нельзя вести высотные работы, нужно быть аккуратным, могут засыхающие ветки опадать", – подчеркнул метеоролог.

Ранее сообщалось, что жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывистый ветер. Предупреждение действует до 22:00 четверга.

В связи с ухудшением погоды владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции, закрыть летние веранды и зонты.