Законопроект о тарификации ОСАГО прошел в Госдуме второе чтение

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, предлагающий рассчитывать стоимость тарифа ОСАГО исходя из личностных характеристик водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Авторы законопроекта отмечают, что, согласно нынешней системе тарификации, ОСАГО страховые компании фиксируют для каждого региона значение базовой ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных ЦБ. Эти значения применяются в отношении каждого страхователя. Поэтому водителям не могут предоставить скидки с учетом их личностных характеристик.

Депутаты подчеркивают, что действующие факторы тарификации, в зависимости от которых устанавливаются коэффициенты тарифов, неявно отражают вероятность и возможные последствия ДТП по его вине. Уточняется, что об этом свидетельствуют многочисленные обращения водителей.

Также на сайтах страховых компаний обязательно должны быть размещены калькуляторы для расчета премий по ОСАГО и информация о факторах, которые влияют на расчет базовой ставки страхования.

При независимой экспертизе поврежденного автомобиля пострадавший должен сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позже чем за три дня до ее проведения.

Заместитель начальника управления по урегулированию убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов ранее анонсировал обновление приложения "Помощник ОСАГО" в августе 2020 года. Он отметил, что пользователям будет проще войти в сервис. Кроме того, в приложении более удобной станет форма для создания электронного извещения о ДТП. Также Маклецов рассказал об еще одном обновлении, которое планируется запустить в конце 2020 года.

Ранее стало известно, что оформить ОСАГО во время пандемии коронавируса можно и без диагностических карт. Однако после снятия режима самоизоляции автомобилистам предстоит в течение месяца сдать документы, подтверждающие проведение технического обслуживания.